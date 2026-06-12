Івано-Франківський окружний адмінсуд задовольнив позов вдови військовослужбовця, якій Міноборони не призначило одноразову грошову допомогу (частка від 15 млн грн), відправивши документи на доопрацювання. Причиною стало те, що сержант помер через захворювання, а не поранення. Суд зобов’язав МОУ нарахувати їй належну виплату.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2026 року, до суду звернулась дружина молодшого сержанта, який помер влітку 2023 року через захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини.

Під час виконання бойового завдання у населеному пункті Гуляйполе на Запоріжжі військовому стало погано, його госпіталізували у лікарню, де він помер. Причиною смерті став гострий панкреатит. Згідно з документів, захворювання та причина смерті пов’язані зі захистом Батьківщини.

Вдова звернулась до Міноборони для призначення та виплати одноразової грошової допомоги (рівноправної частки із 15 млн грн), але документи відправили на доопрацювання. Вдова вважає це рішення незаконним тому звернулась до суду, також позов подала матір військового.

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Представник відповідача вважає, що вона не має права на цю виплату, бо військовий помер через захворювання, а не поранення.

«Молодший сержант помер внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини, у зв’язку з тим, що смерть не є наслідком отримання поранення (контузії, травми, каліцтва) як передбачено порядком №168, а настала внаслідок захворювання, то зважаючи на ці обставини, право на одержання одноразової грошової допомоги має визначатися відповідно до Постанови №975 та статті 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”», – вважає представник МОУ.

Цю справу розглянув суддя Сергій Остап’юк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя задовольнив позов дружини військового, зобов’язавши МОУ призначити та виплатити їй одноразову виплату (частка із 15 млн грн), але відхилив позов матері сержанта, оскільки Міноборони не приймало рішення щодо неї. Її позов до суду був передчасним та ґрунтувався на припущенні, що вказану виплату їй не призначать.

При цьому суддя зазначив, що у обох позивачок є право на виплату рівних частин від 15 млн грн ОГД. Рішення суду ще можна оскаржити.