У Сумах СБУ розпочала перевірку за фактом продажу учнівських зошитів з портретом Сталіна

СуспільствоОлег Костюк, 9 січня2680

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У Сумах СБУ розпочала перевірку за фактом продажу учнівських зошитів з портретом Сталіна
фото Олександра Такула
В Сумах продають зошити з зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна, російської зброї та георгіївської стрічки

Служба безпеки України розпочала перевірку за фактом продажу в одному з магазинів Сум учнівських зошитів, на яких зображені георгіївські стрічки та портрет радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Наразі проводиться перевірка за даним фактом, після чого будуть прийняті відповідні рішення», - повідомила речниця прес-групи УСБУ у Сумській області Олеся Рапута.

Зазначимо, що напередодні громадський активіст Олександр Такул поскаржився на своїй сторінці в Facebook, що в магазині «Лівrarium» в одному з торгових центрів Сум продають зошити з зображенням зброї країни-агресора РФ, Йосипа Сталіна, російських імператорів та георгіївської стрічки.

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