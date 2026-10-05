Інсталяцію «Код Чернівців» спроєктували і показували до Дня міста

Під час транслювання світлової інсталяції «Код Чернівців» на фасаді Чернівецького національного університету показали польський герб. Краєзнавиця Олена Карпенко зауважила, що польський символ використали неправомірно, адже Буковина ніколи не була в складі Речі Посполитої.

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Свій допис про польський герб на фасаді ЧНУ Олена Карпенко опублікувала в фейсбуці. Краєзнавиця просила пояснити, чому польського орла показали під час світлового шоу на Резиденції митрополитів Буковини та Далмації.

У коментарі «Суспільне.Чернівці» автор інсталяції, світловий дизайнер Микола Каблука пояснив, що мав на меті передати багатонаціональність Буковини та вплив різних народів на розвиток регіону.

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«Це про багатонаціональність. Тут переплелися різні культури й народи, і кожен із них по-своєму вплинув на Буковину та її розвиток», – зазначив автор інсталяції. Він додав, що у проєкті хотіли показати етноси, які історично були частиною життя Буковини. Йдеться, зокрема, про австрійський, єврейський, польський та інші культурні пласти регіону.

З такою ж метою під час світлової інсталяції на фасаді показали і єврейську менору та зірку Давида. Микола Каблука додав, що під час роботи над інсталяцією консультувався з істориками Чернівецького університету.

Зірка Давида та менора на фасаді ЧНУ

Масштабну 3D-інсталяцію «Код Чернівців» презентували 2–4 жовтня на фасаді центрального корпусу ЧНУ. Будівлю оживили за допомогою 3D-мепінгу, світла, графіки та музики. Проєкцію створювали з відстані понад 100 метрів, а дах університету підсвітили понад 300 ліхтарями. На прохання містян, показ світлової інсталяції продовжили й на 5 жовтня. Її покажуть з 20:00 до 23:00.