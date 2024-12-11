Внаслідок атаки у місті пошкоджено котельню

У ніч на середу, 11 грудня, у Таганрозі Ростовської області внаслідок атаки пошкодження зазнало промислове підприємство. Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь.

За даними російського губернатора, через ракетну атаку 11 грудня у Таганрозі було пошкоджено промислове підприємство, згоріло 14 автівок, які були на парковці.

«За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Обсяг пошкоджень уточнюється», – додав Слюсарь.

Тоді як мер Таганрога Світлана Камбулова зазначила, що у місті пошкоджено котельню, 27 багатоповерхівок залишилися без тепла.

Росіяни публікували відео, на яких можна почути звуки числених вибухів. Telegram-канал Astra із посиланням на місцевих жителів пише, що під атаку міг потрапити ПАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва».

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Тим часом «Мілітарний» пише, що авіаційний завод із будівництва та ремонту літаків ДРЛВ А-50 зазнав комбінованої атаки.

«Як зазначають російські пропагандисти, промислові об’єкти міста були атаковані з використанням ракет та ударних безпілотників. Своєю чергою, місцеві жителі підтверджують удар по території заводу, що знаходиться на вулиці Ціолковського», – йдеться у повідомленні.

Фото Exilenova+. Розташування авіабудівного підприємства в Таганрозі

Варто відзначити, що у Міноборони Росії про атаку на Таганрог не повідомляли. Лише зазначали, що ППО ліквідувала 14 українських безпілотних літальних апаратів над територією Брянської області. Відомо, що вночі 11 грудня внаслідок удару безпілотників у Брянську спалахнула нафтобаза.