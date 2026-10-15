Утворився великий затор в напрямку Східного масиву

У Тернополі на вул. Об’їзній біля магазину Metro о 7:50 15 жовтня сталася серйозна аварія. У ДТП зіткнулися три легкових автомобілі та вантажівка. Останню від удару перевернуло на бік. Про це повідомили ZAXID.NET в управлінні патрульної поліції Тернопільської області.

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Через ДТП на об’їзній дорозі обласного центру утворився великий затор в напрямку Східного масиву та в протилежний бік – до масиву Дружба. В аварії зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz, Škoda, Citroën та Nissan. Унаслідок аварії травмувалися пасажир Mercedes-Benz та водій Škoda. Їх госпіталізували медики. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Через годину після аварії на цій ділянці сталася ще одна ДТП без травмованих. Зіштовхнулися автомобілі ЗАЗ та Škoda. На водія автомобіля ЗАЗ патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП, оскільки він не дотримався безпечної дистанції.

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Станом на 11:30 транспорт стоїть у черзі в обидва боки. У патрульній поліції зазначили, що зі Східного масиву є можливість об’їхати затор через гаївську розв’язку з виїздом на вул. Гайову в напрямку центру. Водіям із масиву Дружба радять об’їжджати ДТП через розв’язку біля «Ватри» в напрямку до вул. Микулинецької.

Станом на 12:30 проїзд транспорту забезпечили у дві сторони.