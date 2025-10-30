У шістьох школах Тернополя встановлять протипожежні системи
Фінансування отримали одна початкова школа та п'ять середніх
У Тернополі шість шкіл отримають гроші на встановлення протипожежних систем. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. Фінансування виділили для однієї початкової школи та п’яти середніх. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
Під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міськради частину грошей з бюджету розвитку громади спрямували на встановлення протипожежної безпеки в навчальних закладах. Загалом виділили майже 318 тис. грн.
«Кошти підуть на розробку проектно-кошторисної документації та встановлення систем протипожежного захисту. Це дозволить підвищити рівень безпеки для дітей і працівників шкіл», – зазначили у міській раді.
Фінансування отримають такі навчальні заклади:
- ТНВК ШПЛ №2 – 1 915 грн;
- ТНВК «Школа-ліцей №6» ім. Н. Яремчука – 131 445 грн;
- ТЗОШ І-ІІІ ступенів №11 – 61 196,20 грн;
- ТЛ №21-СМШ ім. І. Герети – 47 224 грн;
- ТЗОШ І-ІІІ ступенів №23 – 63 406,23 грн;
- ТЗОШ І-ІІІ ступенів №24 – 12 600 грн.