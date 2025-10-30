В закладах мають встановити сигналізації

У Тернополі шість шкіл отримають гроші на встановлення протипожежних систем. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. Фінансування виділили для однієї початкової школи та п’яти середніх. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міськради частину грошей з бюджету розвитку громади спрямували на встановлення протипожежної безпеки в навчальних закладах. Загалом виділили майже 318 тис. грн.

«Кошти підуть на розробку проектно-кошторисної документації та встановлення систем протипожежного захисту. Це дозволить підвищити рівень безпеки для дітей і працівників шкіл», – зазначили у міській раді.

Фінансування отримають такі навчальні заклади: