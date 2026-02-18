Загалом передбачено 30 стипендій з різних видів спорту

У Тернополі з 1 березня найкращим спортсменам щомісяця виплачуватимуть стипендію в розмірі 9,6 тис. грн. Відповідне рішення прийняли 18 лютого на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Загалом передбачено 30 стипендій для спортсменів з різних видів спорту.

Подати на стипендію Тернопільської міськради спортсменів можуть їх тренери, спортивні федерації, асоціації, законні представники, а також самі претенденти, повідомили в Тернопільській міській раді у середу, 18 лютого. Стипендії призначатимуть, відповідно до спортивних результатів у попередньому році.

«Стипендія також буде призначатися провідним або перспективним спортсменам міської територіальної громади, які досягли значного спортивного результату на Олімпійських іграх, Паралімпійських іграх, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, чемпіонатах світу та Європи, чемпіонатах України, розіграшах кубків України, інших офіційних всеукраїнських змаганнях», – йдеться у повідомлення міськради Тернополя.

Загалом стипендію призначатимуть 20 спортсменам, які займаються олімпійськими видами спорту, видами спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку. Також 10 стипендій розраховані на представників з неолімпійських видів спорту. Виплати призначатимуться з 1 березня до 31 грудня.

Відбір серед кандидатів на здобуття стипендії здійснюватиме спеціальна комісія, склад якої затвердив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Документи на виплату спортсмени та їхні представники мають подати в управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради до 28 лютого. Стипендію призначать лише тим спортсменам, які проживають або прописані на території Тернопільської міської територіальної громади.