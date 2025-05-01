На вул. Микулинецькій планують побудувати амбулаторію

У Тернополі дві ділянки на вул. 15 Квітня та Микулинецькій внесли в перелік інвестиційно привабливих об’єктів. Ділянка на вул. 15 Квітня розташована поруч з парком «Національного Відродження» та автомийкою. На ділянці на вул. Микулинецька раніше розташовувалося управління рибохорони та регулювання рибальства в Тернопільській області.

Рішення про ввнести в перелік інвестиційно привабливих обʼєктів прийняли 30 квітня під час засідання виконкому Тернопільської міської ради.

Згідно з проєктом рішення перша ділянка розташована в районі «Газопровід» за адресою вул. Микулинецька, 111а. Площа ділянки – 844 м2. Відповідно з додатком до рішення, в міській раді планують знайти інвестора для того, щоб побудувати там амбулаторію загальної практики сімейної медицини з приміщеннями громадського призначення. Додамо, що згідно з інформацією Googlemaps за цією адресою розміщене приміщення державного управління рибохорони та регулювання рибальства в Тернопільській області.

Ділянка на вул. Микулинецькій. Світлина «20 хвилин»

Друга ділянка розташована на вул. 15 Квітня між мікрорайонами «Сонячний» та «Східний». Це зелена зона поруч з парком «Національного Відродження». Площ ділянки – 3 500 м2. Там планують «Будівництво та обслуговування об’єкта комплексу придорожнього сервісу з торгово-складськими приміщеннями». Додамо, що поруч також розташована автомийка та магазини автомобільної та побутової спеціалізованої техніки.

Ділянка на вул. 15 Квітня. Світлина «20 хвилин»

Наразі на пошук інвестора, який би зголосився провести забудову на цих ділянках, комунальне підприємство міської ради «Тернопільбудінвестзамовник» має оголосити конкурс. Після того, як комісія вибере переможця, на виконавчому комітеті затвердять і нададуть дозвіл підприємця на здійснення робіт.