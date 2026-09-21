Аварія сталася близько 4:00 на перехресті вул. Коновальця та просп. Бандери

У понеділок, 21 вересня, близько 4:00 на одному з головних проспектів Тернополя сталася ДТП. 21-річний водій Porsche Cayenne тікав від патрульної поліції та на перехресті врізався в бус. Унаслідок аварії 8 людей отримали травми, серед них – одна дитина. Про це повідомили в управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

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ДТП сталася на перехресті проспекту Степана Бандери та вулиць Євгена Коновальця і Слівенської. Патрульні подали водію Porsche Cayenne сигнал про зупинку для перевірки документів. Однак він не виконав вимогу, а почав тікати. Проїжджаючи перехрестя на заборонений сигнал світлофора, водій в’їхав у Mercedes-Benz Sprinter.

Унаслідок ДТП травми отримали обидва водії, а також пасажири буса. Постраждали 8 людей, серед них – 4-річний хлопчик. Усіх їх доправили до медичних закладів.

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За попередніми даними, водій Porsche Cayenne був напідпитку. Правоохоронці його затримали. Як з’ясувалося, водій не мав права керувати автомобілем та неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Лише упродовж вересня поліцейські склали щодо нього 5 адмінпротоколів, зокрема й за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років з позбавленням водійських прав до 8 років.