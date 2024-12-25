Підприємця затримали у Тернополі у квітні 2024 року

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним в отриманні неправомірної вигоди 37-річного підприємця Веніаміна Ковальчика й оштрафував його на 473 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачений за 12 тис. доларів обіцяв військовозобов'язаному вплинути на ВЛК для уникнення мобілізації.

Згідно з матеріалами справи, Веніамін Ковальчик, який є уродженцем Криму, у квітні 2024 року під час телефонної розмови розповів військовозобов'язаному, що має хороші стосунки з членами військово-лікарської комісії, які можуть визнавати чоловіків непридатними до служби у війську. Ковальчик сказав співрозмовнику, що ця послуга коштуватиме 12 тис. доларів (приблизно 473 тис. грн).

Обвинувачений 15 квітня 2024 року зустрівся з військовозобов'язаним у Тернополі на проспекті Злуки та отримав гроші. Після цього Ковальчика затримала поліція. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 242 тис. грн застави. Обвинувачений скористався такою можливістю й 16 квітня вийшов з СІЗО.

Під час судових засідань Веніамін Ковальчик повністю визнав провину та розкаявся. Він обіцяв не вчиняти подібного у майбутньому.

Суддя Сергій Кунцьо визнав Веніаміна Ковальчика винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та оштрафував на 473 тис. грн. Також обвинувачений має сплатити 3 тис. грн за судові експертизи.