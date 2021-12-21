За життя хлопця півтора місяця боролися лікарі в тернопільській університетській лікарні

Після місяця перебування у комі помер відомий тернопільський активіст та колишній студентський мер Назар Лис. Чоловік ще 7 листопада потрапив у ДТП у селі Мишковичі неподалік Тернополя, після якої впав у кому. В останні кілька днів його стан різко погіршився і чоловік помер у медзакладі.

Назар Лис був активним мешканцем громади, членом «Української галицької партії», колишнім очільником футбольного клубу «Тернопіль». У 2016 році обирався студентським мером Тернополя. До останнього часу працював головою ОСББ.

Про смерть чоловіка повідомила його дружина в соціальній мережі Ірина Лис. Разом з Назаром вони одружилися в жовтні за три тижні до фатального ДТП. Того дня, коли трапилася аварія, за інформацією видання «20 хвилин», Назар Лис їхав з Тернополя до родичів в село. Не розрахував дорожньої ситуації, на швидкості машину занесло і чоловік вилетів на дорогу через лобове скло. Тернополянин сильно вдарився головою. Медики швидкої допомоги терміново доправили його в реанімацію обласної університетської лікарні, втім чоловік впав в кому.

За його життя лікарі боролися півтора місяця. Останні тижні Назару стало трохи краще, він приходив до тями і реагував на зовнішні подразники. Однак за тиждень до смерті чоловіку погіршало і він помер 20 грудня.

ДТП, в якій постраждав Назар Лис, трапилася неподалік Тернополя в селі Мишковичі

Дружина Ірина Лис повідомила, що панахида відбудеться сьогодні, 21 грудня, о 20:00 у «Будинку жалоби», що на вул. Микулинецькій. Також вже стало відомо, що поховають чоловіка 22 грудня, о 12:00 на міському кладовищі.