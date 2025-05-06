Двоє чоловіків вимагали від тернополянки, їх затримали восени 2023 року

У Тернополі суд призначив рік умовного покарання одному з рекетирів, який вимагав від тернополянки 43 тис. доларів вигаданого боргу. Восени 2023 року поліцейські затримали двох вимагачів, які поставили знайому на «лічильник» і вимагали в неї гроші. Щоб жінка точно віддала борг, чоловіки забрали в неї автомобіль. За час розслідування та розгляду справи у суді один з підозрюваних помер, через це справу проти нього закрили. Іншого ж визнали винним.

Задум вимагати гроші від знайомої в обвинувачених Андрія Сичова та Тимура Оліярника виник в травні 2023 року. В червні 2023 року чоловіки зустрілися з потерпілою жінкою і почали вимагати від неї 35 тис. доларів. Ці гроші вона мала віддати через те, що колись позичила 14 тис. доларів, однак вчасно не віддала, а домовилася про відтермінування боргу. Вимагання від обвинувачених супроводжувалося також погрозами фізичною розправою.

Обвинувачені та потерпіла зустрічалися ще раз – 27 липня 2023 року поблизу ресторану «Сапсан», що розташований на набережній ставу. Під час зустрічі один з чоловіків знову почали вимагати борг та пеню, яка за їх словами виникла через користування позиченими 14 тис. доларів. Під час спілкування вимагач забрав у жінки ключі від автомобіля марки Audi Q5. Інший чоловік, кримінальне провадження відносно якого закрито у зв’язку із смертю, повідомив потерпілій, що цей автомобіль буде у них, поки вона не віддасть грошові кошти, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 25 квітня.

Наступного разу під час зустрічі один з чоловіків продемонстрував жінці предмет, схожий на гранату, сказавши, що це для неї.

В суді обвинувачений повністю визнав свою вину та повідомив, що він перебував з потерпілою в робочих стосунках. Зазначив, що жінка позичила у нього в борг гроші, які потім повернула, однак надалі вони з іншим обвинуваченим, який помер, почали вимагати у потерпілої ще 35 тис. доларів. У вчиненому він щиро розкаюється та обіцяє в майбутньому подібного не вчиняти. Просить суд врахувати повне визнання ним своєї вини у вчинених кримінальних правопорушеннях, щире каяття, усвідомлення неправомірності вчиненого, намір стати на шлях виправлення, те, що він примирився із потерпілими та відшкодував завдану шкоду, а тому просить суд його суворо не карати.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Сергій Кунцьо визнав чоловіка винним в кримінальному правопорушенні. Призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак потім замінив покарання на легше – один рік умовного терміну.