Хлопець навчався у академії сухопутних військ у Львові

Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав відрахованого з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного курсанта відшкодування витрати на своє утримання під час навчання. Йдеться про 546 тис. грн, які хлопець добровільно не виплатив, порушивши умови контракту.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, Владислава К. у серпні 2022 року зарахували на перший курс Національної академії сухопутних військ, яка розташована у Львові. Під час навчання хлопець перебував на повному державному забезпеченні. Він підписав контракт, який передбачає, що у випадку дострокового припинення навчання, курсант зобов’язаний відшкодувати витрати на своє утримання.

У липні 2025 року курсант подав рапорт про відрахування з військової академії через небажання продовжувати навчання. У рапорті було вказано, що він розуміє, що має компенсувати витрати на своє утримання. Однак, хлопець добровільно цього не зробив, тому представник академії сухопутних військ був змушений звернутись до суду.

У матеріалах справи вказано, що на утримання Владислава К. із 2022 по 2025 рік витратили 546 тис. грн. Левова частка цієї суми – це грошове забезпечення (343 тис. грн), також у суму враховане продовольче забезпечення (123 тис. грн), витрати на комунальні послуги (77 тис. грн) та ін.

Цю справу розглянула суддя Уляна Мірінович, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Владислав К. не скористався правом подати відзив та пояснити суду свою позицію. Суддя вважає, що позовні вимоги академії сухопутних військ є обґрунтованими. Позов задовольнили, зобов’язавши Владислава К. виплатити 546 тис. грн за утримання під час навчання. Рішення суду ще можна оскаржити.