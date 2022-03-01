У Тернополі та в Тернопільській області вилучатимуть продукти за необґрунтоване підняття цін на потреби армії. Таке рішення прийняли на засіданні штабу оборони Тернопільщини після того, як надійшло понад сто скарг від тернополян та біженців про вдвічі підвищенні ціни. Люди переважно скаржилися на підняття цін в невеликих магазинах.

Мешканці фіксують в магазина підвищенні ціни на борошно, крупи, макарони та консерви. Зокрема, пачка муку вагою 2 кг в Шумську вартує тепер 75 грн, замість 36 грн. Рішення про те, що продукти вилучатимуться на потреби армії в тих власників магазинів, які обґрунтовано підіймають ціни, озвучили голова ТОДА Володимир Труш та міський голова Тернополя Сергій Надал. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш заявив, що перед цим вони мали розмову з підприємцями стосовно підняття цін на продукти.

«Ті підприємці, які не хотіли знижувати ціни, то вони згідно з рішенням штабу, будуть сьогодні закриватися, а товар буде весь вилучений на потреби нашої армії і тероборони», – розповів Володимир Труш. Наразі в деяких невеликих магазинах Тернопільської області покупці фіксували вдвічі збільшені ціни на продукти першої необхідності.

Продукти вилучатимуть на потреби армії і в тих магазинах, де підпільно продають алкоголь. Нагадаємо, в Тернополя та в області від 27 лютого тимчасово заборонили продаж алкоголю.

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