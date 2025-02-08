У Тернополі троє автомобілів врізались у Volkswagen Passat, який збив 42-річну пішохідку

У Тернополі сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула 42-річна пішохідка, ще троє людей – отримали травми. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Тернопільської області.

Аварія трапилась у п’ятницю, 7 лютого, близько 21:30 на вулиці Микулинецькій. Попередньо правоохоронці встановили, що водій Volkswagen Passat збив 42-річну пішохідку, яка переходила дорогу. Після цього у авто врізались ще три автомобілі, що їхали позаду: Renault Trafic, Volkswagen CC та Skoda Octavia.

Внаслідок аварії, збита Volkswagen Passat жінка, від отриманих травм дорогою до лікарні померла у машині швидкої допомоги. Також у ДТП травмувались пасажири Skoda Octavia, однак вони не потребували госпіталізації, їм надали медичну допомогу на місці події.

Правоохоронці внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого). Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.

Нагадаємо, 7 лютого у Львові на зупинці громадського транспорту тролейбус збив 74-річну жінку, вона померла в автомобілі швидкої допомоги.