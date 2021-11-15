З початку року це вже в третє на чоловіка складають протокол за водіння в стані наркотичного сп'яніння

Тернопільські патрульні виявили водія, який керував автомобілем під дією наркотиків. Виявилося, що на чоловіка від початку року складають вже третій протокол за таке ж правопорушення. А кілька місяців він вже позбавлений водійських прав, однак все одно їздить за кермом.

Поліцейські 14 листопада, близько 9:00 зупинили автомобіль Ford, який порушив правила дорожнього руху на перехресті вул. 15 Квітня і Петлюри. Під час спілкування з водієм, виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння.

«Патрульні запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп'яніння в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився. В ході з'ясування всіх обставин події, охоронці порядку встановили, що кермувальник вже не вперше сів за кермо в стані сп'яніння. Від початку року, на чоловіка вже втретє патрульні складають протокол за аналогічне правопорушення. За рішенням суду його вже позбавлено права керувати транспортним засобом на 36 місяців», – повідомляють в патрульній поліції Тернопільщини.

Однак на рішення суду чоловік проігнорував і знову сів за кермо автомобіля. Більше того, він проїхав транзитом кілька областей без водійських прав і під дією наркотиків. Під час розмови з патрульними чоловік пояснив, що він виїхав з Києва і направлявся в Івано-Франківськ.