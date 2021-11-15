У Тернополі втретє за рік склали протокол на водія Ford під наркотиками
Чоловік під дією наркотиків проїхав кілька областей – прямував з Києва до Івано-Франківська
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Тернопільські патрульні виявили водія, який керував автомобілем під дією наркотиків. Виявилося, що на чоловіка від початку року складають вже третій протокол за таке ж правопорушення. А кілька місяців він вже позбавлений водійських прав, однак все одно їздить за кермом.
Поліцейські 14 листопада, близько 9:00 зупинили автомобіль Ford, який порушив правила дорожнього руху на перехресті вул. 15 Квітня і Петлюри. Під час спілкування з водієм, виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння.
«Патрульні запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп'яніння в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився. В ході з'ясування всіх обставин події, охоронці порядку встановили, що кермувальник вже не вперше сів за кермо в стані сп'яніння. Від початку року, на чоловіка вже втретє патрульні складають протокол за аналогічне правопорушення. За рішенням суду його вже позбавлено права керувати транспортним засобом на 36 місяців», – повідомляють в патрульній поліції Тернопільщини.
Однак на рішення суду чоловік проігнорував і знову сів за кермо автомобіля. Більше того, він проїхав транзитом кілька областей без водійських прав і під дією наркотиків. Під час розмови з патрульними чоловік пояснив, що він виїхав з Києва і направлявся в Івано-Франківськ.
«Не дивлячись на те, що суд позбавив його права керувати автомобілем, громадянин знову, ймовірно, вживав наркотичні засоби, сів за кермо автівки та поїхав транзитом через країну, з Києва до Івано-Франківська, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху», – додають в патрульній службі.
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