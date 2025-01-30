Шахрайку затримали в одному із кафе міста

В Тернополі поліцейські затримали буковинку, яка видавала себе за чоловіка і видурила через соціальну мережу в знайомої 1,2 млн грн. Шахрайку заарештували, коли вона приїхала в місто, щоб забрати чергову частину грошей від потерпілої. Зловмисниці вже повідомили про підозру. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліцейських Тернополя звернулася потерпіла місцева жителька. Жінка розповіла, що два роки тому в соціальній мережі познайомилася з чоловіком. Пізніше цей знайомий почав в неї просити гроші, а жінка у відповідь пересилала свої заощадження на невідомі рахунки. Однак суми щоразу більшали, і тому тернополянка написала заяву в поліцію.

Під час досудового розслідування відділ кіберполіції Тернополя встановлено, що 26-річна жителька Чернівців в одній із соціальних мереж створила фейковий акаунт від імені чоловіка, де розмістила чужі фотографії, повідомили в поліції Тернопільщини у четвер, 30 січня.

«З цієї сторінки аферистка написала тернополянці повідомлення у месенджер. Зловмисниця ввійшла в довіру до потерпілої. Шахрайка вигадувала різні ситуації про свої життєві труднощі, зокрема потребу в грошах на лікування родичів, відкриття “бізнесу”, допомогу для відкупу від “бандитів” та інші надумані історії», – йдеться в повідомленні управління поліції Тернопільської області.

Таким чином вона систематично виманювала гроші у своєї жертви. Загальна сума, якою вдалося заволодіти шахрайці, становить 1,2 млн грн. Після однієї з таких «розіграних ситуацій» тернополянка запідозрила обман і звернулася за допомогою до співробітників поліції.

Шахрайкою виявилася 26-річна жителька Чернівців

Оперативники поліції за банківськими переказами відстежили рух коштів, і встановили особу, яка переписувалася з потерпілою онлайн. Шахрайка приїхала до Тернополя, щоб забрати чергову суму грошей, і саме тоді її затримали правоохоронці. Спецоперація відбулася біля одного з популярних кафе неподалік пам’ятнику Героям Небесної Сотні.

Слідчі поліції оголосили підозру зловмисниці за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Наразі слідчі перевіряють жінку на причетність до вчинення аналогічних злочинів.