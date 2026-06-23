Любомир Шкунда обраний до Тлумацької міськради від партії «Європейська Солідарність»

У Тлумачі арештували депутата міської ради від партії «Європейська Солідарність» Любомира Шкунду, підозрюваного у привласненні грошей з бюджету громади під час проведення ремонтів у закладах освіти.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у вівторок, 23 червня, після обрання депутатом міської ради, 46-річний підозрюваний очолив постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій. Паралельно з 2016 року він є директором та власником приватного підприємства, яке спеціалізується на будівельних та монтажних роботах.

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За даними слідства, у 2023 році Тлумацька громада передбачила в місцевому бюджеті гроші для ремонту систем опалення у двох ліцеях та гімназії. Такі видатки у міжсесійний період затверджує фінансовий відділ міськради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів.

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«Скориставшись своїм службовим становищем, депутат-підприємець в обхід електронної системи закупівель залучив до виконання робіт свою фірму», – розповіли у прокуратурі.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol та судового реєстру, йдеться про ПП «Ера-Захід», яке в 2023 році ремонтувало системи опалення у Тлумацькому ліцеї №1, Нижнівському ліцеї та Грушківській гімназії.

Як діяла схема

У травні 2023 року підозрюваний уклав договір з директором ліцею, після чого працівники підприємства встановили в закладі 71 радіатор різних розмірів від українського виробника.

На той час ринкова вартість таких радіаторів становила приблизно 230 тис. грн. Однак депутат-підприємець свідомо вніс до акту приймання виконаних робіт неправдиві відомості, завищивши їх вартість майже в 4 рази. Як наслідок, міська рада безпідставно перерахувала фірмі депутата понад 600 тис. грн.

В період 2023–2024 року підозрюваний уклав із директором цього навчального закладу ще три аналогічні договори. За їх умовами його компанія встановила 163 радіатори, завищивши їхню вартість на понад 600 тис. грн.

Схожу схему підозрюваний провернув у ще двох школах. Ліцеї переплатили за радіатори понад 500 тис. грн. Загалом депутат незаконно заволодів майже 1,7 млн грн з бюджету міста.

Посадовцеві інкримінують службове підроблення та заволодіння бюджетними грошима шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366 ККУ, ч. 5 ст. 191 ККУ). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення. Депутата арештували з можливістю внесення застави.

За інформацією НАЗК, у 2025 році Любомир Шкунда отримав понад 5,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 574 тис. грн зарплатні – на посаді директора ТОВ «Прикарпатекоенерго». Дружина депутата заробила 281 тис. грн у фінансовому відділі Тлумацької міської ради. У власності подружжя будинок, квартира, три земельні ділянки і 10 тис. євро готівкою.