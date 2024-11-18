Стан хлопчика ще важкий, він перебуває під наглядом дитячих інфекціоністів

У Львівській обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває хлопчик з Львівщини, якому 3 роки і 6 місяців. У дитини через два тижні після підвищення температури діагностували інфекційне захворювання – лістеріозний менінгіт. Цю хворобу в дітей виявляють нечасто. Останній випадок лістеріозного менінгіту у дітей на Львівщині був п’ять років тому. Тоді захворіла чотирирічна дівчинка.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 1-го дитячого відділення інфекційної лікарні Галина Кармазин, до лікарні хлопчика госпіталізували з високою температурою, яка погано збивалася. Батьки розповіли лікарям, що син захворів ще у жовтні. Раптово підвищилася температура до 38-39 градусів і трималася впродовж тижня. Коли збити температуру так і не вдалося, батьки звернулися по допомогу до медиків однієї з лікарень. До інфекційної лікарні хлопчик потрапив тільки через два тижні від початку підвищення температури.

У лікарні дитину обстежили, призначили лікування, температура почала спадати, а потім знову різко підвищилася, стан пацієнта погіршився, виникла блювота і лікарні діагностували у хлопчика – лістеріозний менінгіт.

За словами Галини Кармазин, це інфекційне захворювання у дітей зустрічається не так вже й часто. Останній випадок був п’ять років тому, тоді захворіла дитина віком 4 роки. А ось у дорослих, як повідомив ZAXID.NET заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін, це захворювання виявляють частіше. Щороку його діагностують у 2-5 мешканців області.

Де і як хлопчик міг заразитися, достеменно невідомо. Лікарі кажуть, що лістерії можуть заражати зелень, овочі, які ростуть на землі, м’ясо тварин, сири тощо. Ці бактерії широко розповсюджені у природі, їх знаходять у ґрунті, піску, воді. Лістерії тривало зберігаються у багатьох продуктах харчування, а за умов зберігання в холодильнику можуть навіть розмножуватися. Інфікування відбувається здебільшого аліментарним шляхом при вживанні інфікованих продуктів харчування, води. Також можливий контактний, повітряно-краплинний механізми передачі при догляді за інфікованими тваринами. Збудник можуть переносити і свійські тварини.

Стан дитини наразі ще важкий, вона продовжує лікування під наглядом лікарів-інфекціоністів.