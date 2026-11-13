У Трускавці через суд громаді повернуть понад 8 га землі біля озера

У Трускавці через суд громаді повернуть понад 8 га землі біля купального озера, яку міська рада передала в оренду приватній компанії без земельних торгів. Вартість ділянки становить понад 22,3 млн грн. Суд визнав договір оренди недійсним, про це повідомила прокуратура 12 листопада.

За даними правоохоронців, у 2023 році Трускавецька міська рада передала земельну ділянку площею понад 8 га в оренду приватному товариству на 10 років. Основним видом діяльності компанії є вантажні перевезення. Землю надали для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови. Підставою для передачі ділянки без обов’язкових земельних торгів стала наявність на ній гідротехнічних споруд, які належали товариству. Зокрема, йдеться про земляну дамбу та донний водовипуск купального озера на річці Вишниця.

У суді прокурори довели, що ці споруди є частиною водного об’єкта, а не окремими об’єктами нерухомості, які давали б компанії право отримати землю без аукціону. Крім того, ділянку передали як землю громадської забудови, хоча вона пов’язана з обслуговуванням водного фонду та має обмеження через прибережну захисну смугу.

Правоохоронці також звернули увагу, що дамба завдовжки 213 метрів проходить через три земельні ділянки. На спірній землі розташовано лише близько 86 метрів споруди, а решта – на землях водного фонду. Суд погодився з доводами прокуратури, визнав договір оренди недійсним та зобов’язав повернути земельну ділянку Трускавецькій територіальній громаді.

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У прокуратурі не називають компанію, якій передали землю в оренду. Водночас, згідно з даними судового рішення, йдеться про ТОВ «Стронг-Бізнес», зареєстроване в селі Станиля Дрогобицького району. За матеріалами справи, товариство придбало гідротехнічні споруди купального озера у ПрАТ «Трускавецькурорт» у липні 2022 року.

ТОВ «Стронг-Бізнес» зареєстроване у 2006 році в селі Станиля Дрогобицького району Львівської області. Основний вид діяльності компанії – вантажні перевезення. За даними YouControl, її керівником є Юрій Райна, а власницями – Інна Бессараб та Юлія Федюкіна, які володіють рівними частками товариства.