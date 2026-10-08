Софійка і Божена отримали шанс на повноцінне життя

У Центрі дитячої медицини Софійці з Львівщини, якій 2 роки і 9 місяців, і 4-річній Божені з Житомирщини пересадили нирки від одного посмертного донора. Діти отримали шанс на повноцінне життя. Донором органів для дітей став 49-річний чоловік.

Софійка потрапила до Центру дитячої медицини у 2025 році. Вона перенесла важку інфекцію з пневмонією, що призвела до тяжкої ниркової недостатності. Попри тривале лікування, відновити функцію нирок не вдалося, дитина потребувала перитонеального діалізу. На трансплантацію нирки Софійка чекала менше року, повідомили у Центрі.

Чотирирічна Божена із Житомирщини народилася з вродженою вадою сечовидільної системи. Діалізної терапії вона потребувала з перших днів життя. На донорську нирку дитина чекала довгі 4 роки. Спершу Божена лікувалася у київському «Охматдиті», а у 2024 році продовжила лікування у Центрі дитячої медицини.

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Пересадку нирки дівчатам проводили одночасно в одній операційній, вона тривала близько пʼяти годин.

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«З Києва повідомили, що є потенційний донор. Це був 49-річний чоловік. Ми відразу поїхали за донорськими органами. Коли поверталися, то були на телефонному зв’язку з колегами. Вони розпочали оперативні втручання паралельно на двох столах. І коли ми прибули з нирками, уже були виконані перші етапи операцій, тож залишалося тільки імплантувати нирки», — каже дитячий хірург Андрій Кузик.

Допомагали трансплантологам Центру проводити пересадки спеціалісти Університетської лікарні ЛНМУ Дмитро Бешлей і Роман Собко.

Софія та Божена після трансплантації почуваються добре, їхні аналізи — в нормі. Дівчата з лікарні їдуть додому.

Керівник клініки дитячої нефрології, діалізу та трансплантації нирки Роман Андруневич каже, що нині у Центрі виконують всі методи нирково-замісної терапії, зокрема гемодіаліз, перитонеальний діаліз і низькопотокові методики. І готові приймати пацієнтів з усієї України.