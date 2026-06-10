Йдеться про приміщення в будівлі на вул. Галицькій, 22

У справі про банкрутство ТОВ «Монтана-Естейт» в Івано-Франківську продають з аукціону офісний центр компанії. Стартова ціна будівлі – майже 64 млн грн.

Йдеться про комерційну нерухомість площею 1,9 тис. м2 на вул. Галицькій, 22 у центрі міста. Раніше в ній розташовувався офіс «ПриватБанку».

Актив належить зареєстрованій в Дніпрі компанії «Монтана Естейт», яка раніше називалася «Приватофіс». У 2019 році суд арештував понад сотню приміщень фірми в різних областях України.

Загалом під арешт тоді потрапила нерухомість десяти компаній, пов'язаними з групою «Приват» Ігоря Коломойського. Рішення ухвалили в межах кримінальної справи про можливе виведення 19 млрд грн рефінансування, залученого «ПриватБанком» у Нацбанку до націоналізації.

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У грудні 2025 року Господарський суд Дніпропетровської області визнав ТОВ «Монтана-Естейт» банкрутом, а 26 травня 2026 року комітет кредиторів боржника дав згоду на продаж його майна.

Організатор продажу офісного центру – арбітражний керуючий Олег Чичва. На продаж виставлені нежитлові приміщення другого поверху з торговими залами, санвузлами, сходами та складами.

Стартова ціна лота – 63,9 млн грн. Аукціон відбудеться 30 червня. Майбутній покупець матиме право використовувати приміщення одразу після придбання та оформлення права власності.

Нагадаємо, 1 травня Ігорю Коломойському оголосили підозру у заволодінні 100 млн грн «ПриватБанку». Гроші банку вивели через мережу підконтрольних компаній, які використовувалися у схемі так званого «перекредитування».

Крім того, олігарха підозрюють у низці фінансових злочинів та в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній Сергія Карпенка. Ігор Коломойський з вересня 2023 року перебуває під вартою.