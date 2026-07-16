У Львові продовжилася акція у підтримку Михайла Федорова

У четвер, 16 липня, у центрі Львова проходить мирна акція на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку люди почали збиратися близько 19:00. За оцінками кореспондентки ZAXID.NET, участь в акції беруть близько 500 людей.

Учасники протестів заявляють, що виступають проти кадрових перестановок в уряді та звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною.

«Я бачу ефективність Федорова. Він реально показав результат, зокрема коли виникла ситуація зі Starlink. Мені подобаються результати його роботи, тому я не бачу сенсу змінювати керівництво Міністерства оборони», – розповів ZAXID.NET учасник акції Максим.

«Я вирішила долучитися, бо відчуваю, що в державі назріла криза. Це помітно з подій останніх тижнів. Федоров втілював запит на зміни, він асоціюється з інноваціями та робить ставку на технології. Думаю, що перемогти у війні можна саме завдяки технологіям», – каже учасниця акції Софія.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Учасники акції скандують «Нам не байдуже» та «Зеленський, поясни».

Це вже друга акція на підтримку Михайла Федорова у Львові за 16 липня. Перший мітинг відбувся вранці, теж біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Аналогічні мирні акції відбуваються сьогодні і у інших містах, зокрема Києві, Дніпрі, Одесі, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді та Миколаєві.

Михайло Федоров працював у Кабінеті Міністрів майже сім років. Із 2019 року він очолював Міністерство цифрової трансформації, а в січні 2026 року став міністром оборони. 15 липня Федоров подав у відставку разом з урядом. А Володимир Зеленський повідомив, що внесе кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонує парламенту призначити Євгенія Хмару міністром оборони. Наразі Хмара, який є тво глави СБУ, за дорученням президента буде виконувати обовʼязки міністра оборони України.