Некерований автомобіль виїхав на велодоріжку й тротуар, в’їхав у електроопору та дорожній знак

Вранці у вівторок, 12 листопада, на проспекті Свободи у центрі Львова водію кросовера стало погано за кермом. Некерований автомобіль виїхав на велодоріжку й тротуар, в’їхав у електроопору та після цього водій помер.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія сталась 12 листопада близько 07:30 на перехресті проспекту Свободи та вул. Гнатюка у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водію автомобіля Renault Koleos, 57-річному мешканцю одного з сіл Львівського району, раптово стало зле за кермом. Він втратив керування, після чого автомобіль виїхав на велодоріжку й тротуар, зніс електроопору та дорожній знак.

Незважаючи на зусилля медиків, водій помер у кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.