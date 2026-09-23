Будинок на площі Різні загрожує обвалом

У центрі Львова занепадають два історичні будинки, які належать сім’ї Дубневичів. Це кам’яниці кінця ХІХ століття, які стоять на площі Різні та вул. Торговій позаду Львівської опери. Понад десять років їх не реставрують, одна з будівель – в аварійному стані і загрожує обвалом. Львівська міська рада звернулася до Міністерства культури з проханням вплинути на цю ситуацію.

Ці два занедбані історичні будинки площею понад 1300 м2 є у приватній власності 31-річного Павла Дубневича, сина голови Солонківської громади Богдана Дубневича. Міськрада просить міністерство зобов’язати власника відновити будівлі, зокрема через їхній аварійний стан, який небезпечний для перехожих.

«Можемо припустити, що кінцева мета – довести цю будівлю до повної руйнації, щоб на її місці збудувати щось нове. Це майно власники набули на правах аукціону, але цинічна доволі історія була потім», – розповів керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

За його словами, власники мали зобов’язання відновити один із будинків протягом 30 місяців після купівлі, проте цього вони так і не зробили. А вимогу відновити іншу будівлю скасували через суд. Історична забудова у центрі Львова продовжувала занепадати.

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За висновком архітектора-реставратора Романа Могитича, обидві будівлі мають історичну та архітектурну цінність. Їм близько 150 років. Відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста, така забудова потребує збереження або реконструкції, яка не передбачає знищення цінних елементів будівель.

«Практика показує, що ці будинки можна врятувати. Технічно вони не є аж надто аварійними, можна їх трохи зберегти. Відтворити весь декор фасаду за тими зразками, що ми зараз тут маємо, цілком реально», – пояснив фахівець.

У міській раді наголошують, що йдеться не лише про приватну власність, а й про збереження історичного середовища центральної частини Львова.

«Ми звернулися до Міністерства культури, щоб воно шляхом суду спонукало власників цього майна привести його до належного вигляду, як це мало би бути. Ми надіємося, що прокуратура також стане на бік громади», – зазначив Євген Бойко.

Власником триповерхової кам’яниці на пл. Різні, 13 є Павло Дубневич. Чотириповерховий будинок на вул. Торговій, 11а належить ТзОВ «Ансвіт». Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, директором фірми є Юрій Доскіч, а власником – теж Павло Дубневич. ТОВ «Ансвіт» придбало будинок №11 у 2009 році у міста, а у 2011 – поділило його на №11 та №11а.

Обидві будівлі не мають статусу пам’ятки, проте розташовані в межах історичного ареалу та буферної зони ЮНЕСКО і згідно з матеріалами опорного плану Львова визначені як значна історична забудова.

«При продажу обох будинків місто намагалось встановити вимогу про відновлення протягом 30 місяців після отримання у власність. Проте щодо одного будинку цю вимогу скасували через суд. Щодо іншого – змінили на 30 місяців з моменту отримання права користування земельною ділянкою під обʼєктом», – пояснили ZAXID.NET у міськраді.

Виконавчі органи неодноразово звертались до власника Павла Дубневича з вимогою впорядкувати обʼєкт, проте він, за інформацією міськради, не реагує досі.

«Ні я, ні моя родина не буде ні за що давати грошей»

Як відомо, Павло Дубневич виїхав з країни у перший день повномасштабного вторгнення, коли ще діяли звичні правила перетину кордону. ZAXID.NET звернувся до його батька, голови Солонківської громади Богдана Дубневича. Він підтвердив, що це родинна власність, проте сказав, що наразі немає наміру відновлювати ці будівлі.

«Вісім чи десять років тому ми подали у міськраду свої пропозиції, що ми там хочемо робити торгово-готельний комплекс. Вони нічого не відповіли, тільки вислали переговорщиків, яким треба давати гроші. Ні я, ні моя родина не буде ні за що давати грошей. Я виходжу з принципу, що зараз війна і треба розуміти, куди скеровувати кошти. І чекаю того моменту, коли можна подати документи і від тебе не вимагатимуть ніякої взятки, щоб затвердити проєкт. Прийде час, коли там буде гарна прикраса для міста Львова», – сказав ZAXID.NET Богдан Дубневич. Водночас він не уточнив, хто саме від нього вимагав хабаря і чому він не повідомив про цей факт у поліцію.

На питання, чи планує власник будувати щось нове на місці кам’яниць, Богдан Дубневич відповів, що на 90% впевнений, що їхні плани можна реалізувати без знесення будівель. Проте він не вбачає в них особливої архітектурної цінності.