Стався вибух у ресторані поблизу сталінської висотки на Кудрінській площі

У центрі Москви у суботу ввечері, 1 серпня, стався вибух у ресторані Balzi Rossi, розташованому поблизу сталінської висотки на Кудрінській площі. За офіційними даними МВС Росії, загинули троє людей, ще 15 отримали поранення.

Після вибуху в закладі спалахнула пожежа, а район навколо ресторану перекрили. На місце прибули десятки бригад швидкої допомоги та пожежної техніки. Попередньо, причиною інциденту міг стати витік газу на кухні ресторану. Очевидці повідомили, що в момент вибуху в закладі проходив захід приблизно на 50 гостей. Також зазначається, що серед постраждалих є щонайменше четверо працівників ресторану.

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Водночас низка російських військових блогерів та ЗМІ стверджує, що в ресторані могла перебувати військова еліта РФ. За їхніми даними, там нібито святкували день народження одного з російських генералів.

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Видання ASTRA із посиланням на очевидця повідомило, що біля ресторану було припарковано багато автомобілів із чорними номерними знаками, які зазвичай використовують Збройні сили Росії та інші силові структури. Також неподалік нібито стояв автобус «Росгвардії».

За даними російських медіа, правоохоронці припускають, що до закладу могли занести невстановлений предмет. У зв'язку з цим територію навколо ресторану повністю оточили, а всередині будівлі працюють сапери, які перевіряють приміщення.

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