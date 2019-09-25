У центрі Варшави самогубець викинувся з хмарочоса і упав на 18-річного українця

26-річний самогубець загинув на місці, громадянина України госпіталізували у критичному стані

СвітАндрій Стець, сьогодні, 12:1142050

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У центрі Варшави самогубець викинувся з хмарочоса і упав на 18-річного українця
фото Agencja Gazeta
26-річний чоловік винайняв номер у хостелі на одну ніч

У центрі Варшави у вівторок, 24 вересня, близько 22:40 вечора, 26-річний чоловік вистрибнув з 18 поверху хмарочоса і впав на 18-річного громадянина України, який сидів на лавці. Самогубець загинув на місці, а українця з важкими травмами голови госпіталізували до лікарні, де лікарі борються за його життя, повідомляє польський новинний портал Onet.pl.

«Громадянин України доставлений до лікарні. Він досі без свідомості», – повідомили у поліції Варшави.

Поліцейський комісар Роберт Шуміата з окружного штабу поліції Варшави повідомив, що обставини та причини інциденту встановлюються. Попередні висновки показують, що чоловік покінчив життя самогубством.

Будівля на вулиці Свентокрізька, 35 у центрі Варшави (фото Agencja Gazeta)

Із власних джерел Onet.pl повідомляє, що 26-річний чоловік винайняв номер у хостелі на одну ніч. Найімовірніше він був у кімнаті сам. Коли поліцейські увійшли до його номеру, то побачили відкрите вікно біля якого стояв стілець.

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