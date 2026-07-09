Батько хлопця закликає очевидців звернутися до поліції та повідомити відому інформацію

У Вроцлаві поліція розслідує напад на 19-річного українця, який стався 4 липня на острові Слодова, розташованому на річці Одра у центрі міста. Близько десяти нападників повалили хлопця на землю, жорстоко побили, зламали ніс та пошкодили хребет. Про це повідомило Radio Wroclaw.

Як йдеться в повідомленні, інцидент стався 4 липня близько 20:00 на острові Слодова (Wyspa Słodowa). У цей день хлопець відпочивав там разом з дівчиною та друзями. Під час цього до нього зателефонувала мама, і він почав розмовляти українською мовою. За словами батька хлопця, який після нападу звернувся до поліції, саме те, якою мовою спілкувався син, стало причиною агресії.

«Це й спричинило таку агресію. Люди, не дай Боже, щоб хтось зіткнувся з такою ситуацією. Вони просто, як звірі, побили одну людину. Ця агресія не повинна поширюватися по всьому Вроцлаву. Ми маємо її зупинити», – розповів Ігор, батько потерпілого хлопця, у коментарі польському радіо.

Фото Radio Wroclaw

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19-річний Володимир у коментарі Radio Wroclaw розповів, що в той день під час телефонної розмови з мамою до нього підійшов хлопець та попросив електронну сигарету. Після відмови хлопець почав його обзивати, а потім покликали свою компанію. За словами потерпілого, нападників було близько 9-15. Після цього нападники розірвали на ньому сорочку, надягнули йому на голову, щоб він нічого не бачив та почали бити ногами по голові.

«У мене весь ніс був у крові, я весь був у крові, сорочка розірвана, а ще мені зірвали ланцюжок. А потім, після всього цього, коли вже приїхала поліція і припинила цю сутичку, я чув, і мої подруги теж чули, як вони там сміялися, коли вже відійшли від мене, що побили українця», – розповів Володимир.

Внаслідок отриманих травм потерпілого госпіталізували. Йому діагностували перелом носа, пошкодження хребта та численні травми.

Після нападу батько хлопця звернувся до поліції. За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування. Батько юнака також закликає очевидців інциденту звернутися до правоохоронців та повідомити усю відому їм інформацію.