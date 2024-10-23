Наслідки теракту в містечку Кахраманказан 23 жовтня

Унаслідок потужного вибуху поблизу штаб-квартири аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAŞ) кілька людей загинули, є також поранені. Інцидент трапився 23 жовтня в містечку Кахраманказан, розташованому приблизно за 40 км від Анкари, передає Barron’s із посиланням на AFP.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая назвав інцидент «терористичною атакою» проти турецької аерокосмічної промисловості та повідомив про загиблих і поранених унаслідок атаки. Міністр попросив громадськість стежити за заявами офіційних джерел.

На оприлюднених місцевими ЗМІ кадрах із місця події було видно великі хмари диму й масштабну пожежу. Телеканал Haberturk TV повідомив про «захоплення заручників». Водночас приватний телеканал НТВ розповів про постріли після вибуху, який стався близько 16:00.

Згодом глава МЗС Туреччини повідомив про «нейтралізацію» двох терористів на об'єкті в районі Кахраманказан. За словами Алі Єрлікая, боротьба триватиме, «поки останній терорист не буде знешкоджений».

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що унаслідок теракту загинули чотири людини, ще 14 отримали поранення.

Також на інцидент відреагував генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який заявив про підтримку Туреччини.

«Глибоко стурбовані повідомленнями про загиблих і поранених в Анкарі. НАТО підтримує нашого союзника Туреччину. Ми рішуче засуджуємо тероризм в усіх його формах і уважно стежимо за розвитком подій», – написав генсек.

Зазначається, що вибух стався під час великої виставки оборонної та аерокосмічної промисловості SAHA EXPO 2024 у Стамбулі. Цього тижня виставку відвідав також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

З відкритих джерел відомо, що турецька корпорація TUSAŞ виробляє військові літаки та космічне обладнання. Серед іншого компанія займається розробкою турецького винищувача п'ятого покоління Kaan, ударних безпілотників Anka, а також модернізацією винищувачів F-16. Також у цьому ж районі розташований центр випробувань космічних кораблів і супутників USET. Обсяг продажів Turkish Aerospace Industries у 2023 році сягнув 2,6 млн доларів.

Нагадаємо, 1 жовтня в ізраїльському Тель-Авіві стався теракт, внаслідок якого загинули семеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих є українка.