У Ясінянській громаді заборонили пересування мотоциклів, скутерів та квадроциклів із рівнем шуму понад 85 дБ з 23:00 до 08:00, а також під час повітряної тривоги.

Як повідомили в Ясінянській тергромаді 2 жовтня, рішення ухвалили під час останньої сесії селищної ради, зафіксувавши нововведення у правилах благоустрою населених пунктів громади.

Серед нововведень:

заборона руху мотоциклів, скутерів та квадроциклів із рівнем шуму понад 85 дБ з 23:00 до 08:00, а також під час повітряної тривоги (окрім транспорту екстрених служб);

цілодобова заборона руху мототранспорту без справної вихлопної системи, із глушниками, що підсилюють шум, або з іншими навмисними конструктивними змінами;

порушення режиму охорони пам’яток природи місцевого значення;

заборона проїзду мотоциклами на пішохідних підвісних містках (допускається лише проведення мотоцикла поруч).

У громаді зазначили, що ухвалили рішення для безпеки, збереження тиші та комфортних умов життя мешканців. За порушення правил передбачена відповідальність, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.