У туристичному селищі на Закарпатті заборонили їздити на мотоциклах вночі й під час тривоги
Рішення ухвалили для безпеки та комфортних умов життя мешканців Ясінянської громади
За порушення правил передбачена адмінвідповідальність
У Ясінянській громаді заборонили пересування мотоциклів, скутерів та квадроциклів із рівнем шуму понад 85 дБ з 23:00 до 08:00, а також під час повітряної тривоги.
Як повідомили в Ясінянській тергромаді 2 жовтня, рішення ухвалили під час останньої сесії селищної ради, зафіксувавши нововведення у правилах благоустрою населених пунктів громади.
Серед нововведень:
- заборона руху мотоциклів, скутерів та квадроциклів із рівнем шуму понад 85 дБ з 23:00 до 08:00, а також під час повітряної тривоги (окрім транспорту екстрених служб);
- цілодобова заборона руху мототранспорту без справної вихлопної системи, із глушниками, що підсилюють шум, або з іншими навмисними конструктивними змінами;
- порушення режиму охорони пам’яток природи місцевого значення;
- заборона проїзду мотоциклами на пішохідних підвісних містках (допускається лише проведення мотоцикла поруч).
У громаді зазначили, що ухвалили рішення для безпеки, збереження тиші та комфортних умов життя мешканців. За порушення правил передбачена відповідальність, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
