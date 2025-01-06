Водієві, який наїхав на українця, загрожує до 20 років ув'язнення

У польській Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного підлітка, який помер у лікарні від завданих травм. У понеділок, 6 січня, окружна прокуратура Варшави засвідчила, що загибла дитина мала українське громадянство, повідомив портал Onet.

За даними слідства, ДТП сталася у п’ятницю, 3 січня, приблизно о 17:00 на перехресті вулиць Ордона і Яна Казімєжа. Водій мікроавтобуса збив 14-річного хлопця, який йшов пішохідним переходом. Зазначається, що після наїзду на підлітка водій не зупинився та втік з місця аварії.

Постраждалому хлопцю надав допомогу перехожий військовослужбовець, а згодом його госпіталізували. Попри зусилля лікарів, від отриманих травм дитина померла.

«Постраждалий є громадянином України. Зловмисник – громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус на околицях Варшави. Там він споживав алкоголь із одним з членів родини», – повідомив речник окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Скіба.

Він додав, що автомобіль був захований і не має сильних пошкоджень. «Однак ми впевнені, що це саме той транспортний засіб», – заявив Пйотр Скіба. На запитання, чи висловив 43-річний водій каяття, речник прокуратури відповів, що ні: «Злочинець не дуже вірить у те, що сталося. Тому важко про це говорити».

Наразі невідомо, звідки саме був загиблий та чи був він біженцем. За словами Скіби, ці деталі з’ясують 7 січня під час розмови з матір’ю загиблого підлітка.

Наразі розглядається обрання водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначається, що поляка вже раніше судили – за зберігання наркотиків та допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону. Наразі його підозрюють за двома статтями кримінального кодексу – скоєння ДТП із летальними наслідками та втеча з місця події. Чоловіку загрожує від 5 до 20 років позбавлення волі.