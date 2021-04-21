Відставний британський генерал Річард Ширрефф заявив, що Росія навряд чи розглядає можливість повномасштабного вторгнення в Україну, але може спробувати пробити наземний коридор до окупованого Криму. Про це Ширрефф розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

Ширрефф, який свого часу обіймав посаду заступника командувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, назвав ситуацію з поведінкою РФ «дуже небезпечною».

«Я не думаю, що вона неминуча, але ситуація дуже небезпечна. Це справді серйозне нарощування сил, якого ми не бачили з моменту вторгнення в Крим. Ми в жодному разі не повинні це применшувати. У разі неправильної оцінки це може призвести до гіршого результату. Але якщо діяти обережно, ситуацію можна зберегти під контролем», – заявив Ширрефф.

За його словами, найочевиднішим для Путіна було б спробувати пробити наземний коридор до Криму.

«Я думаю, він навряд чи вважатиме вартою спробу завоювати всю Україну. Це велика країна, росіяни там швидко загрузнуть. Але, з путінської точки зору, я цілком можу собі уявити логіку швидкого обмеженого удару, щоб отримати наземний коридор на анексований півострів», – зазначив військовий.

Водночас, він назвав обіцянку прийняти Україну в НАТО «стратегічною помилкою».

«Я виступаю проти всього, що може змусити Україну думати про реальну можливість членства в НАТО. Я вважаю, що обіцянка прийняти Україну в НАТО в 2008 році на саміті в Бухаресті було стратегічною помилкою. Членство в НАТО означає гарантії колективної безпеки. Україна вже стала жертвою нападу з боку сепаратистів, яких підтримує Росія. Членство в НАТО означало б участь Альянсу в протистоянні з ними», – наголосив екс-заступник командувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі.

Але в той же час Ширрефф засудив реакцію Заходу на дії РФ, назвавши їх «недостатньо рішучими».

«Це вимагає найрішучішої міжнародної відповіді, підкреслю – міжнародної. Я маю на увазі не тільки НАТО, а Захід у цілому, країни G7, створення міжнародної дипломатичної коаліції для переговорів і донесення до Путіна в найрішучіших виразах головного посилу – досі й ні кроку далі. Також це має включати створення списку можливих заходів у відповідь, що не досягають порогу війни, що б змусило Росію добре подумати про будь-яку форму нападу», – заявив Ширрефф.

Нагадаємо, що аналітики Міжнародної кризової групи (ICG) вважають, що повномасштабне вторгнення російських військ на територію України «видається малоймовірним», попри скупчення російських танків на кордоні.