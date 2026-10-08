Михайла Ткача доставили до місця тримання під вартою

Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні, коли він виконував редакційне завдання. Редакція вимагає негайно звільнити журналіста та офіційно пояснити причини його затримання. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва.

За її словами, Ткач перебував в Австрії разом із колегою Ярославом Бондаренком. Наразі редакції невідомо, де перебуває Бондаренко та чи перебуває він у безпеці. У виданні закликали невідкладно встановити його місцеперебування.

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Прямого зв’язку з Михайлом Ткачем редакція наразі не має. За наявною інформацією, журналіста доставили до місця тримання під вартою, а його інтереси представляє адвокатка.

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«Українська правда» вже поінформувала про інцидент посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Редакція закликала українських дипломатів терміново вжити необхідних заходів для захисту журналістів, встановлення місцеперебування Бондаренка та сприяння звільненню Ткача.

Видання також звернулося до австрійської влади з вимогою пояснити підстави затримання, забезпечити журналісту доступ до правової та консульської допомоги й надати йому можливість зв’язатися з редакцією та близькими.

Крім того, редакція закликала міжнародні журналістські та правозахисні організації підтримати колег і сприяти захисту їхніх прав.

«Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Як головна редакторка, я наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані», – наголосила головна редакторка «Української правди».

У виданні наголосили, що Ткача затримали під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Нагадаємо, про виїзд Руслана Кравченка з України стало відомо 14 вересня. Перебуваючи ще на посаді генерального прокурора, він самостійно оформив собі відрядження до Парижа, яке мало тривати п’ять днів.

15 вересня Верховна Рада звільнила його з посади, а президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Після завершення відрядження Кравченко не повернувся до роботи та подав заяву про звільнення з органів прокуратури, яку підписав виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський.

23 вересня Офіс генерального прокурора повідомив, що повністю розрахувався з Кравченком, зокрема виплатив компенсацію за невикористану відпустку. Того ж дня «Українська правда» з посиланням на журналіста Михайла Ткача повідомила, що колишній генпрокурор перебуває в Австрії.