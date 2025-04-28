Відбулося зіткнення автомобіля Renault Megane та мотоцикла

У неділю, 27 квітня, у Винниках трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з автомобілем загинув неповнолітній мотоцикліст. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться в повідомленні, ДТП трапилася о 17:43 у Винниках на вул. Данила Галицького, 3. Відбулося зіткнення автомобіля Renault Megane, яким керував 18-річний мешканець села Лисиничі, та мотоцикла, яким керував 12-річний мешканець Винників.

Зазначається, що водій мотоцикла рухався в зустрічному напрямку та виконував маневр повороту ліворуч у дозволеному на це місці. Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.