У Вінниці депутат облради від «Батьківщини» обматюкав активіста через червоно-чорний прапор

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:515571

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Під час сесії Вінницької обласної ради у четвер, 29 березня, коли мало розглядатися питання використання червоно-чорного прапора на офіційних установах міста та області, виник конфлікт між активістом Андрієм Гайдаєм і депутатом Олександром Масленніковим від «Батьківщини».

Як повідомило місцеве видання «Вежа», під час розгляду цього питання відбулося блокування трибуни, яке здійснили депутати-прихильники червоно-чорного прапора та активісти «Правого сектору». Крім того, у сесійній залі відбувалися дискусії щодо стягу. Під час однієї з них Андрій Гайдай, який вів пряму трансляцію в інтернеті, намагався пояснити депутату значення цього прапору для українських націоналістів та бійців, які воюють в АТО.

Натомість політик назвав це питання політичним, а також звинуватив активістів у спробі зірвати сесію та заявив, що лише нещодавно дізнався про червоно-чорний прапор, попри те, що «прожив вже понад 40 років».

Також депутат перейшов на нецензурну лайку та звернувся до активіста зі словами: «Тусуйся отсюда, громадянин, бл**ь». Після цих слів Гайдай нагадав депутату, що здійснюється пряма трансляція його поведінки у сесійній залі, однак Масленніков на це не зреагував і запропонував йому «піти-вийти та помірятися патріотизмом».

До слова, питання використання червоно-чорного прапора на офіційних будівлях Вінниччини під час пам’ятних дат так і не було винесено на голосування, оскільки після перерви депутати не змогли зібрати кворум, відтак головуючий на засіданні закрив сесію.

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