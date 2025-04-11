Парк у Вишнівці є пам'яткою садово-паркового мистецтва

У місті Вишнівець на Тернопільщині відновлять історичний ландшафтний парк, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва державного значення. Схожий парк існує в польському місті Тарнобжег. На відновлення цих двох паркових об’єктів виділять майже 1 млн євро. Проєкт реалізують завдяки Програмі Interreg NEXT Польща-Україна до кінця 2026 року.

Історичний ландшафтний парк у Вишнівці розташований поруч з Вишнівецьким палацом XVIII ст., який є пам’яткою архітектури національного значення і входить до Національного заповідника «Замки Тернопілля». На початку 2023 року ініціативні групи з польської та української сторони подали проєкт щодо спільного відновлення двох парків на розгляд моніторингового комітет Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027, який фінансується Європейським Союзом. Комісія погодила проєкт для участі і виділила на його реалізацію 992 тис. євро (понад 46 млн грн), йдеться на офіційному сайті програми Interreg NEXT Польща-Україна.

Згідно з цим проєктом, у Вишнівці передбачається проведення заходів відновлення та збереження природного ландшафту парку Вишнівецького палацу, повідомили в Тернопільській ОВА. Частка фінансування становить 485 тисяч євро. За ці гроші в парку побудують нову альтанку та проведуть реконструкцію існуючих об’єктів.

«Парк у Вишнівці стане більш комфортним для відвідувачів, оскільки будуть створені умови для відпочинку та насолоди природою, включаючи будівництво альтанки, реставрацію алей, реконструкцію підпірних стін парку, прокладення нової мережі водопостачання та нової зовнішньої каналізації, встановлення освітлення», – повідомляють в програми Interreg NEXT Польща-Україна.

Також в обох парках будуть висаджені дерева та кущі для відновлення їх історичного видового складу. Спеціалісти розроблять інтерактивні туристичні додатки з маршрутами та картою рослинного покриву обох парків. Окрім того, організують транскордонні наукові конференції та екологічні акції.

Програма з реконструкції парку в Вишнівці триватиме два роки і завершиться 30 листопада 2026 року.

Додамо, що парк у Вишнівці є пам'яткою садово-паркового мистецтва державного значення. Він спроєктований в стилі бароко. Сад був закладений 1731 року князем Міхалом Сервацієм Вишневецьким на території родинного маєтку за французьким проєктом. Початкова площа Вишнівецького парку становила 219 га, сьогодні площа парку – 8 га.