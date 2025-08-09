У шаті Іллінойс помер командир місії «Аполлон-13»

У місті Лейк-Форест, що в американському штаті Іллінойс, у віці 97 років помер астронавт NASA Джеймс Ловелл, який керував місією «Аполлон-13». Про це у п’ятницю, 8 серпня, повідомило Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).

«Ми з сумом повідомляємо про смерть Джима Ловелла, командира місії «Аполлон-13» та чотириразового ветерана космічних польотів. Життя та робота Ловелла надихнули мільйони. Його мужність допомогла нам прокласти шлях до Місяця та далі», – йдеться у повідомлення NASA.

Біографія Джеймса Ловелла

Джеймс Ловелл народився 25 березня 1928 року у Клівленді, штат Огайо. Закінчив Вісконсинський університет й Військово-морську академію в Аннаполісі, а також школу авіаційної безпеки при університеті у Південній Каліфорнії.

Ловелл працював льотчиком у випробувальному центрі ВМС, а у 1962 році долучився до команди астронавтів NASA. Астронавт брав участь у чотирьох космічних місіях, серед яких знаменита «Аполлон-13», яка відбувалась протягом 11-17 квітня у 1970 році. Ловелл був командиром екіпажу корабля «Аполлон-13», що прямував до Місяця. Однак під час польоту стався вибух кисневого бака корабля, що унеможливило висадку астронавтів на місячну поверхню. Екіпаж «Аполлон-13» облетів Місяць та успішно повернувся на Землю.

Саме під час місії «Аполлон-13» відбувся знаменитий діалог. Першим про аварію у космосі Центру управління польотами NASA в місті Г’юстон доповів астронавт Джек Свейгерт: «Добре, Г’юстоне у нас тут сталася проблема». Після чого космічний комунікатор Джек Лусма попросив повторити, Ловелл відповів: «Ах, Г'юстоне, у нас сталася проблема».

У 1994 році Джеймс Ловелл та Джеффрі Клугер написали про місію «Аполлон-13» п'єсу «Загублений Місяць». Вона стала основою для сценарію фільму «Аполлон-13», у якому Ловелла зіграв Том Генкс. Стрічка вийшла у прокат 30 червня 1995 року. Саме у цьому фільмі фраза пролунала у теперішньому часі:«Г’юстоне, у нас проблема».

Джеймс Ловелл помер у четвер, 7 серпня. У нього залишилось дві доньки та двоє синів, 11 онуків й сім правнуків. Дружина астронавта Мерилінн Ловелл померла у 2023 році.