Через планові ремонтні роботи у Винниках та ще двох селах майже добу не буде води. Це пов’язано із заміною аварійної ділянки водопроводу діаметром 800 мм на насосній станції «Винники».

Води не буде з 6 ранку вівторка, 12 вересня, до кінця доби за такими адресами:

м. Винники:

вул. Забава,

вул. Долинна,

вул. Яворницького,

вул. Лепкого,

вул. Просвіти,

вул. Космонавтів,

вул. Сонячна,

вул. Стрілецька,

вул. 500-річчя Cічі,

вул. Галицька, 86а, 86, 87, 88а, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 97, 97а, 99а, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 107б, 107а, 109, 109а;

вул. Кільцева, 12, 14.

с. Чишки: вул. Забава, Проста.

с. Підберізці: вул. Галицька, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10.

Значно понижений тиск буде на вул. Бандери, Івасюка, Кияка, Симоненка, Галицькій у Винниках.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють, через що можливе тимчасове забарвлення води іржею. Львівводоканал просить зробити необхідний запас води.

Цілодобова гаряча лінія «Львівводоканал»: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).