У військовій частині на Рівненщині викрили схему з виплати зайвих премій на 1 млн грн
16 порушників дисципліни отримували зайві доплати і премії
Посадовця військової частини на Рівненщині викрили на незаконному призначенні доплат підлеглим. Йдеться про 16 службовців. За попередніми підрахунками, протягом декількох місяців держава витратила на ці виплати 1 млн грн.
Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, підозру повідомили заступнику командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненської області.
За версією слідства, протягом травня-серпня минулого року військовий не ініціював перед командиром виключення порушників дисципліни зі списків на премії та доплати. Таким чином 16 людей систематично отримували додаткову винагороду в розмірі 30 тис. грн.
«Через бездіяльність військового держава втратила близько 1 млн грн. Перевіряється інформація, чи віддавали військові частину доплат офіцеру за те, аби продовжувати їх отримувати», – йдеться у повідомленні.
Посадовець військової частини підозрюється у порушенні ч.4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми.