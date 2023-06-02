Чоловікові вручили підозру за статтею про недбале ставлення до служби

Посадовця військової частини на Рівненщині викрили на незаконному призначенні доплат підлеглим. Йдеться про 16 службовців. За попередніми підрахунками, протягом декількох місяців держава витратила на ці виплати 1 млн грн.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, підозру повідомили заступнику командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненської області.

За версією слідства, протягом травня-серпня минулого року військовий не ініціював перед командиром виключення порушників дисципліни зі списків на премії та доплати. Таким чином 16 людей систематично отримували додаткову винагороду в розмірі 30 тис. грн.

«Через бездіяльність військового держава втратила близько 1 млн грн. Перевіряється інформація, чи віддавали військові частину доплат офіцеру за те, аби продовжувати їх отримувати», – йдеться у повідомленні.

Посадовець військової частини підозрюється у порушенні ч.4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми.