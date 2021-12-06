Водій результатам драгеру не повірив і сам запропонував здати аналізи в лікарні, однак і ті виявилися позитивними

У Тернополі патрульна поліція зупинила водія охоронної фірми, який керував автомобілем напідпитку. При собі тернополянин мав вогнепальну зброю і був одягнутий у формовий одяг охоронної компанії. Після зупинки чоловік погодився пройти перевірку на вміст алкоголю, драгер показав, що чоловік керував службовим авто із 14-кратним перевищенням норми алкоголю в крові.

Як повідомила прес-служба поліції, у неділю, 5 грудня, близько 21:00 інспектори помітили автомобіль ЗАЗ однієї з охоронних фірм Тернополя, який хаотично рухався дорогою та порушував ПДР. Патрульні зупинили авто на вул. Гетьмана Мазепи, з нього вийшов водій, який ледь тримався на ногах та мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік представився працівником спеціалізованого підрозділу охорони та сказав, що він на службі і має при собі зброю. «Інспектори запропонували чоловікові пройти алкотест на «Драгері», на що той погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,86 проміле алкоголю в крові водія», – уточнила патрульна поліція Тернопільщини.

Однак працівника охоронної фірми не влаштував такий результат. Чоловік запропонував поїхати в медзаклад і там пройти ще одну перевірку. Спільно з поліцейськими він проїхав лікарні, де пройшов повторний огляд на стан сп'яніння, який також виявився позитивним. Медичні працівники підтвердили, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння.