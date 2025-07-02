Найбільше ризику піддаються середньостиглі та пізні сорти, оскільки їхній період дозрівання збігається з піком активності мух

Проблема червивих вишень та черешень хвилює багатьох садівників, адже вона може суттєво знизити врожайність. Щоб запобігти пошкодженню плодів, важливо знати причини появи шкідників і ефективні методи боротьби з ними. Про це пише «Главред».

Головна причина проблеми – вишнева муха

Основним шкідником, що псує вишні та черешні, є вишнева муха – невелика комаха довжиною близько 5 мм з прозорими крилами. Живе вона кілька тижнів, але за цей час встигає відкласти яйця під шкірку зелених ягід. Личинки, що з’являються через тиждень, харчуються м’якоттю, і внаслідок цього можна втратити до 90% врожаю. Водночас варто зауважити, що якщо ви зʼїсте трохи пошкоджену вишню з хробаком, нічого страшного не станеться: це скоріше питання вашої особистої гидливості.

Життєвий цикл шкідника

Зимують лялечки в ґрунті на глибині 3-7 см. Навесні, коли температура піднімається до +10 °C, вони активізуються, а дорослі мухи з’являються в травні-червні. Спочатку комахи харчуються медяною росою, а потім самки відкладають яйця під шкірку плодів. Личинки розвиваються 2-3 тижні, після чого опускаються в землю для зимівлі. За несприятливих умов частина лялечок може залишатися в ґрунті до двох років.

Які сорти вразливі

Найбільше ризику піддаються середньостиглі та пізні сорти, оскільки їхній період дозрівання збігається з піком активності мух. Особливо небезпечні теплі дні з температурою вище +18 °C.

Як захистити вишню

Вибір сорту. Кращий захист – саджати ранньостиглі сорти, які дозрівають раніше за активність шкідника.

Агротехнічні заходи. Перекопування ґрунту навесні і восени допомагає знищувати лялечок. Регулярне прибирання опалих і пошкоджених плодів також зменшує кількість личинок.

Пастки. Використання липких стрічок жовтого кольору або пасток із сумішами (пиво, сік) допомагає виловлювати дорослих мух.

Хімічний захист

При високому ризику зараження застосовують інсектициди, які обробляють на початку масового льоту мух (зазвичай під час цвітіння акації). Рекомендують препарати з контактною або системною дією, наприклад, «Проклейм», «Каліпсо», «Актеллік», «Карате». Обробки проводять у ранкові або вечірні години при температурі не нижче +18 °C. Повторне обприскування роблять через 7-12 днів, а останню обробку – не пізніше ніж за 14 днів до збору врожаю.

Народні засоби як додаткова підтримка

Настої з часнику, цибулі, полину, а також відвари з хвої або золи можуть знизити активність вишневої мухи, хоча повністю замінити хімічні засоби вони не здатні.