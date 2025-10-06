Аварія сталася 1 березня 2025 року на вул. Свободи у Яремчі

Яремчанський міський суд визнав місцевого мешканця Юрія Савчука винним у порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох людей, і призначив йому 7 років позбавлення волі.

Вирок винесли 25 вересня. Йдеться про аварію, яка сталася 1 березня 2025 року на вул. Свободи у Яремчі. Юрій Савчук напідпитку не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонним стовпом лінії електропередач. Внаслідок ДТП Ford Mondeo перекинувся на дах. Один з пасажирів загинув на місці, а інший – того ж дня в реанімації місцевої лікарні.

Під час судового засідання водій визнав свою вину, зізнавшись, що сів за кермо після того, як разом з товаришем випив пляшку горілки. Сказав, що через стан сп’яніння не дивився на швидкість, яка, за його підрахунками, не перевищувала 100 км/год.

Потерпілі на засідання не з’явилися, вказавши в заявах, що не мають до обвинуваченого претензій. Суд також врахував результати освідчення водія на стан сп’яніння (понад два проміле алкоголю), покази свідків та рапорти правоохоронців.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Ковалюк визнала Юрія Савчука винним у порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох людей, і призначила йому 7 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 7 років. На вирок можуть подати апеляцію.