У Яремчі розпочнуть будівництво меморіального комплексу загиблим захисникам України. Створення меморіалу коштуватиме близько 6 млн грн. На реалізацію проєкту залучать позабюджетні гроші.

Меморіал буде складатися з великої площі, на якій встановлять великий тризуб та облаштують відпочинкову зону. 5 березня Яремчанська міська рада отримала позитивний експертний звіт за цим проєктом.

«Це вже фінішна пряма з документами, тож незабаром за сприятливої погоди можна буде розпочати роботи на місці», – йдеться в повідомленні.

Створення меморіалу передбачає мощення площі, влаштування монументальної стіни висотою 5 м, облаштування сходів, встановлення ліхтарів, озеленення та прокладання комунікацій.

«На проєктній території водовідведення забезпечується ухилом в бік зеленої зони та вулиць. Після проведення ремонту водовідведення буде працювати в звичайному режимі. Проєктом не передбачено зміни наявної системи відведення води», – додали у міській раді.

Нагадуємо, що проєкт меморіалу пройшов громадські обговорення і схвалений родинами полеглих героїв. Його втілюватимуть за небюджетні гроші.