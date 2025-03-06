У Яремчі за 6 млн грн збудують меморіал загиблим захисникам України
Проєкт реалізують за позабюджетні гроші
У Яремчі розпочнуть будівництво меморіального комплексу загиблим захисникам України. Створення меморіалу коштуватиме близько 6 млн грн. На реалізацію проєкту залучать позабюджетні гроші.
Меморіал буде складатися з великої площі, на якій встановлять великий тризуб та облаштують відпочинкову зону. 5 березня Яремчанська міська рада отримала позитивний експертний звіт за цим проєктом.
«Це вже фінішна пряма з документами, тож незабаром за сприятливої погоди можна буде розпочати роботи на місці», – йдеться в повідомленні.
Створення меморіалу передбачає мощення площі, влаштування монументальної стіни висотою 5 м, облаштування сходів, встановлення ліхтарів, озеленення та прокладання комунікацій.
«На проєктній території водовідведення забезпечується ухилом в бік зеленої зони та вулиць. Після проведення ремонту водовідведення буде працювати в звичайному режимі. Проєктом не передбачено зміни наявної системи відведення води», – додали у міській раді.
Нагадуємо, що проєкт меморіалу пройшов громадські обговорення і схвалений родинами полеглих героїв. Його втілюватимуть за небюджетні гроші.