Для 9 закладів освіти громади зможуть закупити обладнання, мультимедійні засоби та меблі

Дев’ять закладів освіти на Закарпатті отримали гроші на облаштування освітніх просторів. На оновлення навчальних кабінетів в них витратять 41,3 млн грн.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у неділю, 28 червня, йдеться про ті школи, які з 2027 року стануть академічними ліцеями.

Вишківський ліцей №1;

Воловецький ліцей;

Білківський ліцей;

Рахівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1;

Ліцей імені Героїв 68-го батальйону (Перечин);

Ільницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;

Кушницький ліцей;

Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута;

Ужгородський ліцей №15.

Гроші з освітньої субвенції спрямують на облаштування сучасних лабораторій природничих наук, STEM-просторів та оновлених навчальних кабінетів. Для закладів освіти громади зможуть закупити обладнання, мультимедійні засоби та меблі.

Нагадаємо, для пілотування моделі профільної школи Міністерство освіти і науки обрало три закарпатські школи: Ужгородський ліцей ім. Августина Волошина, Нижньоапшанський ліцей «Апша» Тячівського району та Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули. У цих закладах навчання по 12-річній системі розпочнеться з 1 вересня 2026 року.

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