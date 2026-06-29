У Закарпатській ОВА назвали ліцеї, в яких оновлять кабінети та облаштують сучасні лабораторії
На облаштування освітніх просторів витратять 41,3 млн грн
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Дев’ять закладів освіти на Закарпатті отримали гроші на облаштування освітніх просторів. На оновлення навчальних кабінетів в них витратять 41,3 млн грн.
Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у неділю, 28 червня, йдеться про ті школи, які з 2027 року стануть академічними ліцеями.
- Вишківський ліцей №1;
- Воловецький ліцей;
- Білківський ліцей;
- Рахівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1;
- Ліцей імені Героїв 68-го батальйону (Перечин);
- Ільницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;
- Кушницький ліцей;
- Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута;
- Ужгородський ліцей №15.
Гроші з освітньої субвенції спрямують на облаштування сучасних лабораторій природничих наук, STEM-просторів та оновлених навчальних кабінетів. Для закладів освіти громади зможуть закупити обладнання, мультимедійні засоби та меблі.
Нагадаємо, для пілотування моделі профільної школи Міністерство освіти і науки обрало три закарпатські школи: Ужгородський ліцей ім. Августина Волошина, Нижньоапшанський ліцей «Апша» Тячівського району та Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули. У цих закладах навчання по 12-річній системі розпочнеться з 1 вересня 2026 року.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google