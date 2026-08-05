У середу, 5 серпня, до України вперше прибув міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, який обійняв посаду 20 липня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Водночас «Європейська правда» звернула увагу, що на зустрічі не було посла України у Великій Британії Валерія Залужного, хоча його колега Ніл Кромптон перебував у складі британської делегації.

Володимир Зеленський зауважив, що Вес Стрітінг прибув до України попри масований російський обстріл Києва та області. Президент детально поінформував британського міністра про наслідки атаки, а також про потреби України для протидії балістичним обстрілам.

«Обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста й громади від таких балістичних загроз на двосторонньому й багатосторонньому рівнях, як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачанням дефіцитного обладнання. Зокрема, обговорили можливості для співвиробництва деяких видів озброєння – і Британія, і Україна мають сильні спроможності, перевірені війною», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент опублікував відео зустрічі, на якому видно, що, окрім Володимира Зеленського, участь у переговорах взяли перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця та заступник голови ОП Павло Паліса. «Європейська правда» звернула увагу, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний не був присутній на цій зустрічі, хоча його колега Ніл Кромптон перебував у складі британської делегації.

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Медійна радниця Валерія Залужного у коментарі «Європейській правді» заявила, що посла не запросили цю зустріч.

«Посла Валерія Залужного на зустріч президента України та міністра оборони Британії не запросили», – цитує «Європейська правда» радницю Залужного Оксану Тороп.

Володимир Зеленський, Сергій Кислиця та Павло Паліса на зустрічі з міністром оборони Великої Британії

Інше джерело «Європейської правди» стверджує, що Валерій Залужний дізнався про подію вже після її завершення. Водночас радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин пояснив відсутність Залужного тим, що посол сам вирішив відвідати іншу подію.

«Є звичаєва багатолітня практика у протоколу, що з прем'єр-міністром або президентом іншої країни посол у тій країні прибуває майже завжди, а якщо рівень нижче, то кожен посол самостійно визначається і повідомляє, якщо братиме участь. Сьогодні пан посол, наскільки ми знаємо, бере участь у заходах МЗС у межах щорічної наради послів», – цитує «Європейська правда» Дмитра Литвина.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що Валерій Залужний поставив під сумнів ймовірність отримання Україною членства у НАТО. Ексголовком ЗСУ назвав заяви про вступ до Альянсу «казками».