Фігуранта затримали через п’ять днів після стрілянини

До замаху на 71-річного директора клініки репродуктивної медицини «ІГР» Ігоря Ільїна причетний 40-річний військовослужбовець у СЗЧ. За версією слідства, нападник хотів помститися лікарю за нібито неправильне лікування його померлої дружини. Про це 8 вересня повідомила поліція Києва.

Стрілянина сталася 3 вересня близько 10:00 біля входу до клініки. Нападник дочекався, коли директор медзакладу вийде з авто, після чого відкрив по ньому вогонь.

Коли потерпілий упав на землю, зловмисник підійшов ближче та продовжив стріляти. Загалом він здійснив щонайменше 23 постріли з двох пістолетів, а потім втік з місця злочину, вважаючи, що чоловік загинув.

Попри численні вогнепальні поранення, лікар вижив. Наразі він перебуває в реанімації.

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Після нападу правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання озброєного зловмисника. За словами начальника поліції Києва Дмитра Шумейка, чоловік ретельно готувався до злочину.

Зокрема, щонайменше від зими 2026 року він збирав інформацію про лікаря та його родичів, місця їхньої роботи, адреси проживання та номери автомобілів.

До пошуків підозрюваного залучили додаткові сили поліції Києва та бійців спецпідрозділу КОРД. Через п’ять днів після стрілянини правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали у Шевченківському районі Києва, де він переховувався у квартирі знайомого. Під час обшуку у нього вилучили вогнепальну зброю.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини нападу та мотив злочину.

Затриманому повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ). Максимальне покарання за санкцією статті – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 вересня у Святошинському районі Києва, біля станції метро «Житомирська», чоловік розстріляв директора клініки репродуктології, який вийшов з авто та рухався до медзакладу. Жертвою виявився кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог та репродуктолог Ігор Ільїн.