У Запоріжжі чоловік поранив ножем працівника супермаркету на очах у покупців

Чоловіка затримали, його вже раніше судили за злочини проти життя

У Комунарському районі Запоріжжі в суботу, 18 січня, 33-річний чоловік спробував вбити вантажника супермаркету.

За повідомленням запорізької прокуратури, Чоловік та його дружина прийшли до магазину на закупи. Жінка вкрала товари й намагалася винести їх повз касу. Її зупинив охоронець. Тоді жінка викинула продукти геть і вийшла з магазину.

Її чоловік залишився й почав лаятися з охоронцем. Останній, побоюючись за своє життя, покликав на допомогу вантажника. Тоді зловмисник витягнув з куртки ніж і вдарив ним вантажника. Життя потерпілому врятувало тільки те, що від наступного удару він встиг прикритися ящиком із фруктами.

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Нападника затримали. Ним виявився місцевий мешканець, який уже відбував покарання, у тому числі, за злочини проти життя. Зараз йому загрожує від 7 до 15 років позбавленя волі.