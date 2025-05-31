Внаслідок вибуху гранати біля АТБ отримали травми шестеро людей

У Житомирі невідомий чоловік підірвав гранату біля супермаркету АТБ, внаслідок вибуху постраждали шестеро людей. Про це у суботу, 31 травня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Житомирської області.

Подія трапилась у п’ятницю, 30 травня, на проспекті Миру. Близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік кинув гранату у групу людей біля супермаркету АТБ. На місце вибуху прибули оперативники карного розшуку, криміналісти, вибухотехніки, співробітники управління стратегічних розслідувань та СБУ, однак злочинцю вдалося втекти.

Внаслідок вибуху гранати шестеро людей віком від 22 до 42 років отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці кваліфікували подію як замах на вбивство двох або більше людей, що вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі правоохоронці розшукують зловмисника. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, у вересні 2024 року у Лубнах Полтавської області чоловік підірвав гранату біля входу в супермаркет. Внаслідок вибуху він загинув, ще троє людей отримали осколкові поранення.