Прихильники ПЦУ проголосували за перехід храму з УПЦ МП, але документи з голосуванням викрали

У Житомирі після голосування за перехід Свято-Хрестовозвиженського кафедрального собору з УПЦ МП до Православної церкви України викрали та знищили списки учасників зборів, які проголосували за перехід храму. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 26 листопада архієпископ Житомирський та Поліський ПЦУ Володимир (Шлапак).

Голосування за перехід собору до ПЦУ відбулося 26 листопада під стінами храму, розташованому на Замковій горі в центрі Житомира. За даними «Укрінформу», голосування організувала громада ПЦУ, яку не пустили на територію собору. Архієпископ Володимир, який прибув з парафіянами до собору, повідомив, що відбудеться юридична процедура переходу храму. Учасники зборів співали гімн України, а парафіяни УПЦ МП – пісні церковнословʼянською мовою.

Прихильники ПЦУ підтримали перехід Свято-Хрестовозвиженського кафедрального собору до ПЦУ та склали списки тих, хто проголосував за рішення. Це став перший перехід церкви з УПЦ МП до ПЦУ в Житомирі з 2014 року.

Втім, за словами архієпископа Володимира, проведенню зборів перешкоджали агресивно налаштовані люди, які спілкувалися російською мовою.

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«Також однією із даних осіб було вчинено відкрите викрадення офіційного документа – списку учасників загальних зборів, а після того, як її протиправні дії були припинені, привселюдно знищила (розірвала) цей документ», – повідомив архієпископ.

За його словами, факт викрадення результатів голосування зафіксували на відео, а знищення документа кваліфікується за ст. 357 ККУ (викрадення, привласнення, пошкодження документів). Прихильники ПЦУ подали заяву до Нацполіції.

Своєю чергою митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим УПЦ МП назвав збори та голосування за перехід храму «рейдерським захопленням». Він заявив, що також провів голосування і збір підписів, який засвідчив, що «громада собору одноголосно висловила підтримку УПЦ МП та її настоятелю Онуфрію».

За словами митрополита Никодима, представники його парафії також звернулися до поліції.

Зазначимо, Хрестовоздвиженський храм є памʼяткою архітектури початку XX століття. З 2011 року у соборі проводять служби представники УПЦ МП.