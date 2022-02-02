На водія склали два адмінпротокли та відкрили кримінальні провадження

У Коломиї поліцейські виявили 37-річного водія Opel, який керував автівкою у стані наркотичного сп'яніння. Під час подальшої перевірки у салоні авто поліцейські знайшли склянку з таблетками, які схожі на наркотики. Окрім цього чоловік пред'явив підроблене посвідчення водія, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху, поліцейські помітили в Коломиї у вівторок, 1 лютого. Поліцейські зупинили автівку та під час спілкування з 37-річним водієм, виявили в нього ознаки сп’яніння. Огляд в в лікарні підтвердив, що водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

«Під час спілкування з правоохоронцями чоловік помітно нервував, тож інспектори перевірили транспортний засіб й виявили заборонені речовини, а саме стакан із таблетками, схожими на наркотичний засіб. Окрім того, під час перевірки документів виявилося, що посвідчення водія правопорушника мало ознаки підробки: серія та номер у єдиній системі МВС відсутні», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

На правопорушника поліцейські склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння) та ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів)КУпАП. Також слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.